Завершился прием заявок на должность руководителя Нацполиции, есть 64 претендента - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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«Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия», - написал министр.

По словам Авакова, после обработки документов в течение трех дней полный список допущенных к конкурсу кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям согласно закону, - будет доступен на сайте МВД.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Кабинет министров уволил Хатию Деканоидзе с должности начальника Национальной полиции. В тот же день временно исполняющим обязанности руководителя Нацполиции был назначен Вадим Троян.

Впоследствии Аваков заявил, что образовал консультативную комиссию для проведения открытого отбора кандидатов на должность руководителя Национальной полиции, а также объявил собственно конкурс на должность.

При этом министр обратил внимание, что законом не предусматривается проведение конкурса для назначения руководителя Нацполиции.

"Однако, учитывая тот факт, что к человеку, который займет должность главы Национальной полиции Украины, должно быть безоговорочное доверие как украинского общества, так и международного политикума, я принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение этой должности", - заявил Аваков.

По его словам, в состав консультативной комиссии для проведения открытого отбора кандидатов на должность руководителя полиции пригласили представителей международных организаций и экспертов от украинской общественности.