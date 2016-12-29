В Одессе погорела на взятке заместитель декана университета им. Мечникова

Как сообщили УНИАН в областном управлении защиты экономики Нацполиции, 28 декабря при получении очередной взятки была разоблачена и задержана заместитель декана университета. Отмечается, что во время проведения негласных следственно-розыскных действий задокументировано 6 фактов получения неправомерной выгоды заместителем декана на общую сумму более 20 тыс. грн.

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«Женщина 1971 года рождения накануне, в среду, задержана при получении очередной взятки в сумме 1,5 тыс. грн от студентки І курса за успешную сдачу экзаменов. Также установлено, что она систематически требовала от студентов неправомерную выгоду за успешную сдачу сессий», - подчеркнули в управлении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.