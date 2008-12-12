Торги на биржевых рынках США закрылись снижением

Торги на основных биржевых площадках США в четверг 11 декабря закрылись снижением котировок, сообщает агентство Reuters. Так, индекс Dow Jones по итогам биржевой сессии потерял 196,33 пункта (2,24 процента) и остановился на отметке в 8565,09 пункта. Показатель широкого рынка S&P 500 снизился на 2,85 процента (25,56 пункта) до 873,59, а высокотехнологичный Nasdaq закончил день с потерей в 57,60 пункта (3,68 процента), завершив торговую сессию на отметке в 1507,88 пункта.

Аналитики связывают падение основных котировок с сообщениями о возросших показателях безработицы в США, а также с затягиванием американской администрацией принятия решения по плану спасения крупнейших автопроизводителей страны (Chrysler, Ford и General Motors.

В то же время, отмечает агентство, продолжается увеличение стоимости нефти в системе электронных торгов на нью-йоркской товарной бирже NYMEX. По состоянию на 11 декабря нефть подорожала в среднем на 9 процентов до 50,04 доллара за баррель. Увеличение стоимости нефти, уверены аналитики, было вызвано прогнозом Международного энергетического агентства о росте спроса на сырье в следующем году, а также заявлением Саудовской Аравии о снижении объемов добычи нефти.

Лента.ру