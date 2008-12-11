В Киеве началось массовое отключение горячей воды (список районов)

АК "Киевэнерго" вынуждена принять меры относительно временного прекращения снабжения горячей водой административных зданий, жилых домов, зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом заявили руководители энергогенерирующей компании. Причина, по их словам, в том, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 почти месяц работают на грани своих технических возможностей.

По словам технического директора “Киевэнерго” Юрия Гладышева, такой шаг является единственной возможностью “сохранить минимальный уровень отопления для киевлян. “Если "Киевэнерго" этого не сделает (не начнет массово исключать горячее водоснабжение – ред.), выйдет из строя оборудования ТЭЦ, от которого зависит не только снабжение тепла и горячей водой киевлян, но и электроэнергией”, - уточнил Гладышев.

Пресс-служба компании напоминает, что руководство "Киевэнерго" неоднократно предупреждало Киевскую городскую государственную администрацию о таких последствиях как вынужденое прекращение тепло- и водоснабжения потребителей в случае отсутствия лимитов природного газа для компании.

В то же время “Киевэнерго” обещает “в установленном законодательством порядке выполнить перерасчет всем категориям потребителей с учетом сниженной температуры теплоносителя и горячей воды”. А к этому добавляет, что об отключении горячего водоснабжения предупредила МЧС и все контролирующие и правоохранительные органы.

Напомним, что в зону обслуживания ТЭЦ-5 входят жилые массивы: Харьковский, Позняки, Осокорки, Теремки, Русановка, Березняки. Тут отключение горячей воды может коснуться около 3000 жилых домов, 108 школ, 117 детских садиков, больше сотни лечебных учреждений и т.п.

ТЭЦ-6 до сих пор поставляло горячую воду на Троещину, Лесной, Куреневку, Виноградарь, Оболонь и Подол. Здесь отключения угрожают больше чем 2000 домам, 125 школам, 159 детским садикам и более чем сотне лечебных учреждений.