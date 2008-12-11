Евро на межбанке достигло исторического максимума

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке на торгах по американской валюте продолжился рост цен: с 7,6050/7,6750 грн. (открытие торгов) до 7,6850/7,7300 грн. (закрытие торгов).

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся на уровнях 0,2655/0,2745 грн., к 11:00 цены поднялись до 0,2670/0,2755 грн., и к 12:00 сузился спрэд - 0,2680/0,2740 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 27,9035(+0,0254) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3122/1,3124 долл. США, а к 16:10 вырос до 1,3256/1,3258 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9770/10,0750 грн., к 11:00 цены ушли вверх - 9,9985/10,0700 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли нового исторического максимума - 10,1850/10,2505 грн.