Кабмин утвердил выплату академических стипендий студентам в 2017 году

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Кабинет министров Украины утвердил выплату академических стипендий студентам высших учебных заведений на основании рейтингов.

Первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец отметил, что основой для формирования рейтинга будет успеваемость студентов.

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"Стипендия должна выплачиваться согласно рейтингу, в основе которого находится успеваемость студентов, а также могут быть другие показатели", - сказал он.

По его словам, минимальный размер стипендии составит 1,1 тыс. грн, повышенной - 1,6 тыс. грн.

Также будут повышены размеры стипендий для студентов - будущих учителей математики, информатики, естественных наук, для некоторых инженерных направлений (горное и нефтегазовая справа) - 1,4 тыс. грн, а повышенная - 2,36 тыс. грн.

По его словам, данный вопрос вызвал публичные дискуссии, и, среди прочего, прозвучало предложение, чтобы в дальнейшем в данную систему ввести принцип позитивной дискриминации в отношении студентов с инвалидностью, чтобы они получали дополнительные баллы для занятия высших мест в рейтингах и имели больше шансов на получение академических стипендий.

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Решение было принято с условием дальнейшей доработки с участием Министерства финансов, Министерством социальной политики и студенческими организациями.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобразования заявили, что академические стипендии будут назначаться по рейтингу успеваемости студентов от Министерства образования, тогда как на сегодняшний день стипендию получают все, чей средний балл успеваемости составляет 4,0 и выше.

Социальные стипендии будут получать дети из малообеспеченных семей, определять которых, исходя из доходов семьи, будет Министерство социальной политики.