Глава СБУ негативно относится к встрече Савченко с лидерами боевиков на Донбассе

Такую позицию он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я начну с того, что не могу запретить народному депутату встречаться с кем бы то ни было. Но если вы хотите услышать мою оценку относительно этой встречи – то она будет отрицательной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается", - сказал Грицак.

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Он добавил, что после этого говорил с нардепом Надеждой Савченко и она рассказала ему обо всех обстоятельствах этой встречи.

Также глава СБУ напомнил, что после встречи Савченко с лидерами так называемых "ЛНР" и "ДНР" ее пригласили в ведомство и она дала показания в уголовном производстве, которое ведется по факту деятельности указанных террористических организаций.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.

Ранее Савченко также заявляла, что лидеры террористов на Донбассе Александр Захарченко и Игорь Плотницкий не являются террористами.