У Аллы Пугачевой - серьезные проблемы со здоровьем

У Аллы Пугачевой продолжаются серьезные проблемы со здоровьем: недавно сообщалось о том, что примадонна вынуждена была в больнице лечить сердце, а теперь изданию "Твой день" стало известно, что у певицы сильно отекают ноги, что причиняет ей нестерпимую боль.

Из-за сильных болей в ногах Алла Пугачева согласилась сниматься в мюзикле "Карнавальная ночь" только сидя. Специально для примадонны организаторы установили на съемочной площадке диван.

Режиссеры новогоднего мюзикла "Карнавальная ночь" срочно переписали сценарий - как из-за того, что Пугачева дала согласие на съемки в последний момент, так и потому, что примадонна потребовала, чтобы в кадре был диван.

Основные съемки новогоднего "Огонька" на киностудии Довженко завершились в минувшее воскресенье. Филипп Киркоров, Лариса Долина, Игорь Николаев и Валерия уже отсняли свои номера, организаторы начинали демонтаж декораций, когда стало известно, что Пугачева дала согласие на съемки.

"Алла Борисовна согласилась участвовать исключительно по одной причине, - рассказал "Твоему дню" арт-директор Олег Яковлев. - Ее уговорила давняя подруга - музыкальный продюсер Валентина Босовская".

Специально для съемок Пугачева привезла несколько пар обуви. На концерте, который недавно прошел в Киеве, Пугачева из-за сильных болей в ногах выступала в расстегнутых сапожках.

Именно поэтому обязательным условием, при котором звезда согласилась на участие в съемках, стало наличие дивана на сцене. Организаторы нашли на студии Довженко удобный мягкий диванчик, который ранее использовали в мюзиклах и клипах. Кроме того, место, где должна была сидеть Пугачева, реквизиторы обложили диванными подушками, которые звезда привезла с собой на Украину.

Сидя на диване, примадонна исполнила свою композицию "У любви твои ресницы". Причем в середине третьего куплета, пишет "Твой день", певица внезапно забыла слова.

Пугачева жестом попросила прервать съемку, но режиссер решил, что этот момент станет самым искренним и эмоциональным во всем мюзикле. Записав новогодние поздравления, Пугачева долго пробыла в гримерке, принимая цветы и признания в свой адрес от руководства телеканала.