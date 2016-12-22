Климкин подтвердил вероятность гибели двух украинцев при теракте в Берлине

Об этом сказал глава МИД Украины Павел Климкин в эфире программы "Завтрак с 1+1".

По его словам, посольство Украины в Германии ожидает результатов ДНК-анализа, после которого можно будет сказать точно, однако речь может идти о двух погибших гражданах Украины - мужчине и женщине.

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Ранее сообщалось, что жертвами теракта могли стать украинец и его подруга, прожившая в Германии 15 лет.

Напомним, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.