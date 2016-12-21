В МИД призвали украинцев быть осторожнее во время путешествий в Европу

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

«Настоятельно рекомендуем гражданам Украины во время новогодне-рождественских путешествий воздерживаться от посещения мест многолюдных собраний, а, находясь в общественных местах, проявлять бдительность», - говорится в сообщении.

В МИД просят украинцев заранее позаботиться о контактных данных с посольствами и консульствами Украины в стране, в которую планируются путешествия.

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Во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что, по информации Государственного департамента США, существует большая вероятность, что террористические группы ИГИЛ, «Аль-Каида» и их сторонники продолжают планировать теракты в Европе.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря мужчина на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Среди погибших может быть один гражданин Украины.

20 декабря в городе Висбаден мужчина открыл стрельбу в магазине, один человек погиб и двое пострадали.

Кроме того, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате которой погиб посол РФ в Турции Андрей Карлов и еще несколько человек.