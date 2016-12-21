Террор на рождественской ярмарке: среди жертв наезда в Берлине могли быть украинец и его девушка - СМИ

Об этом сообщает ТСН.

К сожалению, сейчас есть большая вероятность, что гражданин Украины стал жертвой теракта. Речь идет о мужчине, который жил в Берлине около 15 лет. По неподтвержденной информации, на ярмарке он был с женщиной, гражданкой Германии.

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У погибшего в Берлине есть близкие родственники, однако очевидно опознать тело невозможно. Сейчас проводят анализ ДНК и его результаты ожидают в ближайшие часы. Хотя сначала уведомят ближайших родственников.

Патрулирование города усиливается. Еще можно надеяться на чудо и на то, что эти предположения окажутся ошибкой.

Тем временем, президент Германии пямо сейчас лично посещает травмированных от теракта в берлинской больнице. Говорят о 45 травмированных, 14 из них в критическом состоянии.

Напомним, вчера вечером ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ. Единственного подозреваемого, задержанного ночью после теракта пакистанца отпустили, когда выяснили, что он не причастен. То есть нападающий, на чьей совести 12 жизней и десятки раненых, до сих пор на свободе.