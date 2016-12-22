Рост зарплат, доллар по 27,2 и "холодок" в отношениях с ЕС и США: эксперты дали прогноз для Украины в 2017 году

Об этом сообщает Новое Время.

Так, по прогнозам, зарплаты вырастут, гривня останется на месте. Правда, будет хуже в политике, но немного лучше в экономике.

2017 год станет временем уличной политики

Первый всплеск, по мнению политолога Владимира Фесенко, придется на февраль-март. Ключевыми темами этой волны протестов, как считает социолог Ирина Бекешкина, станут новые платежки с возросшими суммами за коммунальные услуги, возмущение итогами электронного декларирования, скандальные записи экс-депутата Александра Онищенко.

Второй этап начнется уже в апреле-мае — уличные протесты могут привести к отставке некоторых министров.

Третий этап выпадет на осень — начало политического сезона, тогда к борьбе за электорат к парламентским партиям подключатся внепарламентские, желающие нарастить собственную популярность.

Возможны и протесты по локальным поводам, однако до масштабных акций уровня Майдана дело не дойдет, уверен Фесенко. Удержит ситуацию в спокойном русле и то, что среди украинцев уровень доверия ко всем политикам, по словам Фесенко, чрезвычайно низок.

Шансы на перевыборы невелики

Критической станет осень: начало очередного политсезона и появление новых партий может спровоцировать кризис и запустить процесс роспуска нынешнего созыва ВР. Но если президент и правительство до этого времени добьются оживления экономики и улучшения уровня жизни, голоса оппозиционеров-популистов украинцы не услышат.

В любом случае от нового парламента эксперты ничего хорошего не ждут — в нем будут слабы позиции президента, пройдет много небольших политсил, что повлияет на стабильность ВР.

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Среди имен перспективных политиков называют и Надежду Савченко. Ее авторитет, тающий в центре и на западе страны, компенсируется ростом популярности среди жителей востока и зоны АТО, уверен политолог Кулик. Аналитики сходятся на том, что в случае выборов “партия Савченко” может преодолеть 5-процентный барьер.

Что будет с Донбассом

От псевдореспублик в некотором смысле устал даже Кремль. Политтехнолог Тарас Березовец говорит: российская сторона уменьшает их финансирование, ситуация там ухудшается. Следовательно, на этих территориях растет число недовольных. И их энергию “вожди” сепаратистов направят против Киева. Поэтому высока вероятность эскалации конфликта, в том числе и за счет локальных попыток захвата новых территорий.

Эксперт также считает, что есть высокие шансы на смену главарей псевдореспублик: Александра Захарченко из "ДНР" и Игоря Плотницкого из "ЛНР" Москва может ликвидировать. “Почти всех лидеров сепаратистов убили или посадили, потому что те слишком много знали,— объясняет Березовец.— А знание — враг Кремля”.

Охлаждение в отношениях с ЕС и США

Эксперты уверены, что 2017-й станет одним из самых тяжелых для Украины с точки зрения геополитики. Охлаждение отношений с ЕС из-за вероятной смены внешне-политического курса Евросоюза с приходом к власти в ключевых его странах правых.

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Схожая ситуация — и в контактах с США. Потому риск снижения внешнего давления на политику Кремля в следующем году превратится в реальность с высокой долей вероятности. Совсем катастрофической ситуация станет в случае проигрыша на выборах нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Долгожданный безвизовый режим с Евросоюзом не станет прорывом для жителей Украины

Социолог Владимир Паниотто, директор КМИС, уверен: безвиз вряд ли сильно увеличит число выезжающих на работу или постоянное место жительства в Евросоюз украинцев, поскольку связь легальной или нелегальной миграции с визами достаточно слаба. И в этой сфере больших изменений ожидать не стоит.

Открытые двери в Европуне приведут и к росту туристических поездок украинцев, как утверждает Элла Либанова, социолог и демограф, ведь нынешний курс гривни делает массовый отдых в ЕС невозможным.

Экономика вырастет, но совсем немного

По данным Нацбанка, в следующем годуэкономика Украины вырастет на 2,5%. Такой же прогноз у Международного валютного фонда и агентства Fitch Ratings. А согласно расчетам в консенсус-прогнозе Минэкономразвития, ВВП может вырасти от 1,9% до 4%.

“В наибольшей мере рост будет связан с макроэкономической стабильностью, отсутствием эффекта операционных сбоев из-за конфликта на востоке, — объясняет Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.— Такая стабилизация климата для ведения бизнеса позволила принимать решения об инвестировании в этом году, что даст эффект на 2017-й”.

Но рост в 2,5%, по его мнению, недостаточен для восстановления экономики. Ведь в 2014–2015 годах ВВП упал на 17%, уточняет эксперт.

“И даже учитывая, что в 2016-м экономика выросла на 1,5–2%, непонятно, когда мы выйдем даже на тот уровень, что был до 2014 года”,— добавляет он. В итоге страна может оказаться в полосе нестабильности, а отток экономически активного населения и капиталов за границу лишь усилится.

27 гривень за доллар

В правительстве, если ориентироваться на госбюджет-2017, уверены: 1 доллар должен стоить 27,2 грн. Аналитики инвесткомпании Dragon Capital дают практически схожий прогноз на следующий год: 27 гривень за доллар.

“Если не будет никаких внешних шоков, среднегодовой курс будет именно таким”,— уверен Андрей Беспятов, директор аналитического департамента Dragon Capital.

В течение года возможны колебания стоимости национальной валюты, что нормально для режима плавающего валютного курса, которого придерживается украинский Нацбанк. Однако существенной девальвации гривни инвестбанкир не прогнозирует, так же, как и причин для ее укрепления.

Позиции нацвалюты может поколебать прекращение сотрудничества с МВФ, считает Александр Жолудь, старший экономист Международного центра перспективных исследований. Еще один фактор давления на гривню — падение объема валютной выручки, поступающей в страну. Это возможно в случае снижения мировых цен на главные украинские экспортные товары: продукцию металлургии и сельского хозяйства.

Время внутренних инвесторов

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине в виде акционерного капитала за девять месяцев 2016-го составил 3,145 млрд долларов, что на 386,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017-м таких вливаний в украинскую экономику уже не произойдет. “Мы прогнозируем ПИИ на уровне 1% ВВП, или чуть больше 1 млрд долларов”, — говорит Беспятов из Dragon Capital.

Это связано с тем, что последние два года прямые иностранные инвестиции направляли в основном на рекапитализацию банков. Сейчас же большинство иностранных финучреждений закончили процесс увеличения капитала. Что касается прочих вложений, то иностранцы не видят, куда можно инвестировать в Украине, потому что не понимают ее законодательного поля, утверждает экономист Александр Жолудь. Ко всему пыл внешних инвесторов охлаждают ограничения НБУ, которые регулятор ввел, чтобы не допустить оттока капиталов за рубеж.

А вот внутренние инвестиции, по прогнозам Dragon Capital, вырастут в 2017-м на 12% по сравнению с 2016 годом. Именно вклад отечественного бизнеса, по мнению Беспятова, станет значимым драйвером роста экономики страны.

Украинцы будут больше покупать

В следующем году инфляция снизится до 8% (против 12% по итогам 2016-го), а минимальная зарплата вырастет до 3,2 тыс. грн. Оба этих фактора подстегнут к росту внутреннее потребление.

Уже в этом году продажи бытовой техники и электроники в среднем выросли на 17,2%. Дальше — больше: Владислав Чечеткин, совладелец Rozetka.ua, одного из крупнейших интернет-магазинов страны, прогнозирует, что в 2017-м продажи отечественных ретейлеров вырастут на 25–30%. Правда, если не будет потрясений на валютном рынке и не ухудшится общий экономический фон.

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“Такой показатель роста велик для развитых стран. Но невелик для Украины, которая находится на самом дне”, — говорит предприниматель.

Работники будут в цене, а зарплаты вырастут

2016-й стал первым годом без военных действий, и это сразу же отразилось на рынке труда, говорит Сергей Марченко, директор по развитию сайта по поиску работы Work.ua. Как итог, работодатели размещали гораздо больше вакансий, чем годом ранее. В 2017-м тренд лишь усилится. Марченко прогнозирует, что работодатели и дальше будут искать строителей, рабочих, специалистов в сельском хозяйстве, логистике и транспорте.

Также в цене останутся программисты, особенно те, кто разрабатывает программное обеспечение для мобильных устройств. Но главным трендом украинского рынка труда в 2017-м станет повышение зарплат.

“Они в 2016 году росли не так быстро, как спрос на квалифицированных специалистов”,— отмечает Марченко. В новом году конкуренция за квалифицированных сотрудников усилится, и работодатели будут вынуждены увеличивать оплату труда. Данные кадрового портала HeadHunter Украина подтверждают слова эксперта: опрос работодателей показал, что более 60% из них собираются в той или иной мере увеличивать вознаграждение своим сотрудникам.

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“В каждой седьмой компании ожидают повышение заработных плат всем работникам, а в каждой восьмой — только тем, кто покажет хорошие результаты”, — говорит Екатерина Мащенко, руководитель экспертно-аналитического центра HeadHunter Украина.

Цены на жилую недвижимость замрут

В 2016-м стоимость жилья — как новостроек, так и вторички — понемногу, но неумолимо снижалась. Сергей Костецкий, директор по маркетингу консалтинговой компании SV Development, считает, что в новом году это сползание остановится. “Возможно, произойдет корректировка на пару процентов. Но ни обвала, ни скачка не должно произойти”, — говорит эксперт. На рынке новостроек, по его мнению, возможен рост рисков и банкротство некоторых застройщиков. “Объемы строительства растут, а количество сделок — нет”, — объясняет Костецкий.

А так как банки не кредитуют застройщиков, те вынуждены пополнять оборотные средства исключительно за счет покупателей. В итоге средств на завершение всех строек может не хватить.

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