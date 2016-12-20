Парубий объявил об исключении Савченко из фракции "Батькивщина"
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил об исключении народного депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина".
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он сказал: “Депутатская фракция политической партии ВО “Батькивщина” на своем заседании 16 декабря 2016 года приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Надежду Савченко за деятельность, не совместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде”.
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Савченко избиралась в ВР под №1 в списке партии “Батькивщина”. После исключения ее из фракции она остается народным депутатом и будет позафракційною.
Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницьким с участием российской стороны.
По словам Савченко, встреча «была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время».
В СБУ заявляли, что депутат не информировала спецслужбу о своем намерении выехать за рубеж для проведения переговоров. Президент Украины Петр Порошенко считает, что встречи Савченко с главарями боевиков «ДНР» и «ЛНР» не приносят пользы ни ей, ни Украине.