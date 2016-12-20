Парубий объявил об исключении Савченко из фракции "Батькивщина"

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента он сказал: “Депутатская фракция политической партии ВО “Батькивщина” на своем заседании 16 декабря 2016 года приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Надежду Савченко за деятельность, не совместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде”.

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Савченко избиралась в ВР под №1 в списке партии “Батькивщина”. После исключения ее из фракции она остается народным депутатом и будет позафракційною.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницьким с участием российской стороны.

По словам Савченко, встреча «была направлена на то, чтобы усилить Минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время».

В СБУ заявляли, что депутат не информировала спецслужбу о своем намерении выехать за рубеж для проведения переговоров. Президент Украины Петр Порошенко считает, что встречи Савченко с главарями боевиков «ДНР» и «ЛНР» не приносят пользы ни ей, ни Украине.