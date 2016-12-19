"Появились другие проблемы": два года назад Украина была приоритетом номер один, сейчас нет - член ЕП

Он ее оценил как "очен большую", передает Новое время.

"Но честно говоря, два года назад Украина была приоритетом номер один. А сейчас она номер четыре, или пять, потому что появились другие проблемы. Такие как Сирия, миграция, Brexit", - отметил Штефанец.

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По его словам, сейчас в ЕС есть много внутренних проблем.

"Но наша роль, роль европейско-украинской делегации в парламенте – продвигать Украину и все вопросы, которые необходимы для наших успешных взаимоотношений в экономической, политической сферах и в конце концов для правильного развития Украины", - подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что докладчик Европейского парламента относительно визовой либерализации для Украины Мария Габриел настаивает на скорейшем упразднении виз для граждан Украины.