"Появились другие проблемы": два года назад Украина была приоритетом номер один, сейчас нет - член ЕП

08:51, 19 декабря 2016
Политика
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Иван Штефанец, член Европейского парламента, рассказал о поддержке Украины в ЕП на сегодняшний день.

Штефанец рассказал о важности взаимоотношений между Украиной и ЕС / REUTERS

Он ее оценил как "очен большую", передает Новое время.

"Но честно говоря, два года назад Украина была приоритетом номер один. А сейчас она номер четыре, или пять, потому что появились другие проблемы. Такие как Сирия, миграция, Brexit", - отметил Штефанец.

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По его словам, сейчас в ЕС есть много внутренних проблем.

"Но наша роль, роль европейско-украинской делегации в парламенте – продвигать Украину и все вопросы, которые необходимы для наших успешных взаимоотношений в экономической, политической сферах и в конце концов для правильного развития Украины", - подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что докладчик Европейского парламента относительно визовой либерализации для Украины Мария Габриел настаивает на скорейшем упразднении виз для граждан Украины.

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Теги: #Украина#Европарламент