В Крыму ожидается рост преступности

В крымской милиции прогнозируют рост преступности на полуострове из-за финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель министра внутренних дел Украины - начальник милиции Крыма Николай ИЛЬИЧЕВ на совещании в Симферополе сообщил, что, в частности, в автономии ожидается увеличение числа грабежей.

Так, нападениям и грабежам уже сейчас подвергаются крымские почтальоны, которые разносят пенсии по домам. В октябре-ноябре зафиксировано несколько случаев нападений на почтальонов и почтовые отделения с целью завладения денежными средствами. Кроме того, из-за денег один почтальон был убит.

«С целью завладения деньгами был убит почтальон. По подозрению в совершении этого преступления задержан местный житель, изъяты вещественные доказательства, но, тем не менее, жизнь почтальона не вернешь», - отметил Н.ИЛЬИЧЕВ.

Он считает, что предприятия «Укрпочты» должны задуматься о дополнительных мерах по обеспечению сохранности денежных средств.

Кроме того, отметил руководитель милиции Крыма, финансовая нестабильность повлечет рост преступлений в банковском секторе, приведет к созданию многочисленных конвертационных центров и фиктивных фирм.

Кризисные процессы, отмечает Н.ИЛЬИЧЕВ, в первую очередь отразятся на молодежи. «Прогнозируется осложнение оперативной обстановки в подростковой среде и активизация вовлечения взрослыми детей в противоправную деятельность: попрошайничество, азартные игры, проституцию, порнографию, наркоманию и пьянство - с целью получения денег. Также ожидается увеличение количества самовольных оставлений учебных заведений подростками», - сказал начальник милиции Крыма.

По его мнению, для предупреждения негативных проявлений в подростковой среде необходимо проведение профилактической работы в учебных заведениях всех уровней, а местным органам власти нужно представить детям из малообеспеченных семей возможность бесплатно посещать кружки и спортивные секции.

Рост преступности в Крыму также ожидается среди лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. «Их на учетах в органах внутренних дел Крыма сейчас находится около 7,5 тысяч», - сказал Н.ИЛЬИЧЕВ.

Кроме того, отметил он, определенную опасность представляют нелегалы, которые работали на стройках у частных предпринимателей Крыма - в период финкризиса часть таких нелегалов-строителей осталась без работы и средств к существованию.

Руководитель милиции Крыма призвал власти автономии и силовиков к сотрудничеству для "предупреждения возникновения социального напряжения в обществе".