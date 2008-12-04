Нацбанк намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/доллар

Национальный банк Украины (НБУ) намерен защищать курс на уровне 7,4-7,5 грн/$1, сообщил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.

"У меня есть поручение главы Нацбанка - я полчаса назад с ним разговаривал. Мы будем защищать тот уровень, который сейчас сложился на рынке - это приблизительно 7,4-7,5 грн/$1. Мы на этом рубеже прекращаем оборону, и мы будем делать контратаку", - сказал он в эфире Первого национального телеканала (УТ-1) сегодня вечером.

По его словам, Нацбанк имеет необходимые инструменты для реализации этих планов, среди них валютные аукционы.

"Я бы об этом, конечно, не сказал, если бы не имел мандата от главы Нацбанка: мы даем бизнесу и населению соответствующий ориентир", - подчеркнул В.Литвицкий.

По его словам, существуют основания для усиления гривни в будущем, после восстановления позитивного сальдо платежного баланса.

ICTV