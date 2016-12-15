"Легендарный пес": прошедшая АТО овчарка Бадди станет героиней фильма (видео)
16:41, 15 декабря 2016Общество
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Овчарка Бадди прошла непростой путь от воина к волонтеру.
О легендарной овчарке с фронта снимут документальный фильм /
Об этом говорится в сюжете ТСН.
С тех пор, как ее подбросили на базу батальона "Айдар", Бадди потеряла трех хозяев, но осталась помощницей армии.
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Овчарка прошла непростой путь от воина к волонтеру, и сейчас является почетной жительницей Винницы.
Судьба четырехлапой настолько удивительна, что о ней решили снять документальный фильм.
Про легендарну вівчарку з фронту знімуть документальний фільм
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