"Рэйден" и "Скорпион" в африканской деревне: в Гане сняли забавную пародию на Mortal Kombat
В западноафриканской стране Гана сняли малобюджетную пародию на культовый фильм Mortal Kombat.
На видео можно увидеть знакомых с детства персонажей, их фирменные суперудары, услышать легендарные англоязычные фразы и знакомые спецэффекты.
Трейлер к фильму был представлен студией Kumawood из Ганы, которая специализируется на низкобюджетных лентах. Из-за нехватки денег на оборудование и костюмы фильмы имеют не очень высокое качество.
Ленты студии Kumawood славятся своими римейками известных фантастических фильмов, события которых разворачиваются в ганской сельской местности.
Часть пользователей выражают свое восхищение трейлером к сельскому «Mortal Kombat», а некоторые шутят, что фильм имеет расистскую направленность, ведь среди актеров нет ни одного «белого».
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"Терминатор":
"Хищник":