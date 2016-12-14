"Рэйден" и "Скорпион" в африканской деревне: в Гане сняли забавную пародию на Mortal Kombat

На видео можно увидеть знакомых с детства персонажей, их фирменные суперудары, услышать легендарные англоязычные фразы и знакомые спецэффекты.

Трейлер к фильму был представлен студией Kumawood из Ганы, которая специализируется на низкобюджетных лентах. Из-за нехватки денег на оборудование и костюмы фильмы имеют не очень высокое качество.

Ленты студии Kumawood славятся своими римейками известных фантастических фильмов, события которых разворачиваются в ганской сельской местности.

Часть пользователей выражают свое восхищение трейлером к сельскому «Mortal Kombat», а некоторые шутят, что фильм имеет расистскую направленность, ведь среди актеров нет ни одного «белого».

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"Человек-паук":

Смесь «Матрицы» и «Блэйда»:

"Терминатор":

"Хищник":