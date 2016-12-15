Украинка вышла в финал всемирного конкурса учителей с призовым фондом $1 миллион

Учительница гимназии имени Тараса Шевченко внедряет обучение по новейшим технологиям и успешно устанавливает связи со школами в других странах. Некоторые из ее проектов были признаны на международном уровне, говорится на сайте конкурса.

Читайте такжеВ украинских школах проведут антикоррупционный урок

50 финалистов выбрали из более 20 тысяч претендентов из 179 стран.

Конкурс проводится уже третий год, в этом году его призовой фонд составляет $1 млн. Награждение победителей состоится в марте в Дубае.