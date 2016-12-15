Украинка вышла в финал всемирного конкурса учителей с призовым фондом $1 миллион
14:07, 15 декабря 2016Общество
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Учительница из Кропивницкого Анна Дудич вошла в число 50 финалистов всемирного педагогического конкурса Global Teacher Prize.
В топ-50 лучших в мире учителей вошла украинка Анна Дудич / Фото globalteacherprize.org
Учительница гимназии имени Тараса Шевченко внедряет обучение по новейшим технологиям и успешно устанавливает связи со школами в других странах. Некоторые из ее проектов были признаны на международном уровне, говорится на сайте конкурса.
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50 финалистов выбрали из более 20 тысяч претендентов из 179 стран.
Конкурс проводится уже третий год, в этом году его призовой фонд составляет $1 млн. Награждение победителей состоится в марте в Дубае.
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