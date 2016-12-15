В Одесской области возобновлено финансирование скорой помощи, оказавшейся в критической ситуации
В Одесской области возобновлено финансирование скорой помощи, оказавшейся в критической ситуации из-за отсутствия средств на ГСМ, о чем заявляли в ноябре руководители профильных предприятий.
Как передает корреспондент УНИАН, о возобновлении финансирования сегодня на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения и соцзащиты Одесской ОГА Татьяна Кривая. Она пояснила, что бюджетная комиссия Одесского областного совета возобновила плановые ассигнования на зарплаты и топливо сотрудникам скорой помощи.
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«Состоялось заседание комиссии, на котором изменено распределение средств и поэтому удалось выделить необходимую сумму», - сказала директор департамента.
По ее словам, в частности, речь о порядка 11 млн грн.
Как сообщал УНИАН, 15 ноября на экстренной пресс-конференции руководилеями профильных медучреждений было заявлено, что в Одессе и Одесской области оказание скорой медпомощи на грани остановки из-за отсутствия средств на ГСМ. Отмечалось, что скорая помощь региона недофинансирована из областного бюджета на 40% в части затрат на горюче-смазочные материалы.