В Одесской области возобновлено финансирование скорой помощи, оказавшейся в критической ситуации

Как передает корреспондент УНИАН, о возобновлении финансирования сегодня на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения и соцзащиты Одесской ОГА Татьяна Кривая. Она пояснила, что бюджетная комиссия Одесского областного совета возобновила плановые ассигнования на зарплаты и топливо сотрудникам скорой помощи.

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«Состоялось заседание комиссии, на котором изменено распределение средств и поэтому удалось выделить необходимую сумму», - сказала директор департамента.

По ее словам, в частности, речь о порядка 11 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на экстренной пресс-конференции руководилеями профильных медучреждений было заявлено, что в Одессе и Одесской области оказание скорой медпомощи на грани остановки из-за отсутствия средств на ГСМ. Отмечалось, что скорая помощь региона недофинансирована из областного бюджета на 40% в части затрат на горюче-смазочные материалы.