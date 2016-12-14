Безъязыков заявил, что чувствует себя хорошо

С военным в суде пообщался корреспондент телеканала "112 Украина".

"Чувствую себя хорошо. Вчера у меня болела голова", - сказал он.

В то же время, заместитель начальника отдела ГПУ Олег Пересада добавил: "Искажение фактов со стороны защиты. Есть медицинская справка, и факт наличия у него какого-либо заболевания не подтвердился вообще".

Читайте такжеЗадержанный полковник Безъязыков: я был шокирован подозрениями, хотел продолжить службу в ВСУ (видео)

Как сообщал УНИАН, Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР». 5 июля был освобожден полковник Вооруженных сил Украины Безъязыков, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года.

По словам жены полковника, показания против ее мужа давали его подчиненные, которые вместе с ним были в плену. Он действительно уговаривал солдат переходить на сторону "ДНР", но не по-настоящему.

13 декабря полковника ВСУ Ивана Безъязыкова из зала Шевченковского райсуда Киева отвезли в больницу, откуда он, по сообщениям СМИ, впоследствии исчез. Судебное заседание с избрания Безъязыкову меры пресечения перенесли.