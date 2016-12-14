Карнавальные маски: в Днепре показали древние атрибуты праздничных маскарадов (видео)

В Днепре открылась выставка масок для праздничных новогодних маскарадов, сообщает ТСН.ua.

Отмечается, что большинство из них изготовили в советское время именно к Новому году. Модели масок из старых газет собственноручно лепили мастера-бутафоры, затем изготавливали гипсовые формы, в конце заготовки заливали смесью олифы, мела и столярного клея. Разрисовывали вручную.

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"В 1970-е годы появились алюминиевые формы, тогда же маски начали штамповать из картона. Тогда маски проходили серьезную цензуру, отмечают историки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре Исторический музей "оживил" экспонаты, чтоб интереснее было изучать историю, биологию и географию. Желающие могли даже примерить наряд старинного индейца, или же зайти в дом охотника на бизонов.