В Днепре Исторический музей "оживил" экспонаты (видео)
14:02, 31 октября 2016Общество
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Желающие могут даже примерить наряд старинного индейца, или же зайти в дом охотника на бизонов.
В Днепре Исторический музей оживил экспонаты / dic.academic.ru
В Днепре Исторический музей оживил экспонаты, чтоб интереснее было изучать историю, биологию и географию.
"Подержать череп мамонта, постучать в шаманский бубен и найти древнейшую медузу. В Историческом музее Днепра экспонаты теперь можно не только увидеть, но и потрогать. Желающие могут даже примерить наряд старинного индейца, или же зайти в дом охотника на бизонов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что посетителям даже разрешается громко кричать, имитируя древних людей. В восторге не только ученики, но и учителя.
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