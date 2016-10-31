В Днепре Исторический музей "оживил" экспонаты (видео)

В Днепре Исторический музей оживил экспонаты, чтоб интереснее было изучать историю, биологию и географию.

"Подержать череп мамонта, постучать в шаманский бубен и найти древнейшую медузу. В Историческом музее Днепра экспонаты теперь можно не только увидеть, но и потрогать. Желающие могут даже примерить наряд старинного индейца, или же зайти в дом охотника на бизонов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Днепре ликвидировали 500-килограммовый боеприпас, который был музейным экспонатом

Отмечается, что посетителям даже разрешается громко кричать, имитируя древних людей. В восторге не только ученики, но и учителя.