Миссия Красного Креста доставила в оккупированную часть Донбасса более 300 тонн гумпомощи

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проехали 16 грузовиков от Миссии МККК.

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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые и гигиенические наборы общим весом почти 306 тонн.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Евросоюз выделил дополнительные 4 миллиона евро на гумпомощь для Донбасса Общая сумма помощи ЕС в этом году для Донбасса достигла 26,4 миллиона евро.