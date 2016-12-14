Миссия Красного Креста доставила в оккупированную часть Донбасса более 300 тонн гумпомощи
11:29, 14 декабря 2016Общество
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Миссия Международного комитета Красного Креста доставила для жителей временно оккупированной территории Донецкой области более 300 тонн гуманитарной помощи.
REUTERS
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, через КПВВ «Новотроицкое» на выезд к неконтролируемой территории проехали 16 грузовиков от Миссии МККК.
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Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые и гигиенические наборы общим весом почти 306 тонн.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря Евросоюз выделил дополнительные 4 миллиона евро на гумпомощь для Донбасса Общая сумма помощи ЕС в этом году для Донбасса достигла 26,4 миллиона евро.
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