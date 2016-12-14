В Одессе заочно будут судить экс-депутата облсовета, обвиняемого в руководстве террористической группой "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в участии в террористической организации, руководстве террористической группой и содействии ее деятельности.

Ему инкриминируют совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

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«В ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что в 2014 году подозреваемый вступил в террористические организации «ДНР» и «ЛНР», и осуществлял непосредственное руководство террористической группой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый руководил террористической группой, действовавшей на территории Новоазовского района Донецкой области.

Кроме того, по данным пресс-службы, в ноябре 2016 года фигурант активно способствовал деятельности террористических организаций. В частности, размещал в средствах массовой информации и сети Интернет пропагандистские антиукраинские фото- и видео материалы.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, вышеназванный фигурант - бывший депутат Одесского областного совета Вадим Савенко - боевик по прозвищу «Сват», воюющий на стороне сепаратистов в зоне АТО, материалы на которого направлены в суд на прошлой неделе.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2014 года из управляемых ракетных установок из района населенного пункта Безымянное был нанесен удар по Мариупольскому отряду морской охраны в составе катеров «Гриф» и «Калкан», которые патрулировали на расстоянии 3 миль от берега. На катере «Гриф» возник пожар, после чего он затонул. 8 моряков было спасено, 7 из них получили ранения и ожоги, два человека пропали без вести.

В начале сентября 2014-го тогдашний председатель Одесского областного совета Алексей Гончаренко заявил, что за обстрел катеров в Азовском море ответственность на себя взял депутат облсовета Вадим Савенко, который воюет на стороне террористов в зоне АТО и известен под прозвищем «Сват».