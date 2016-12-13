Савченко отрицает, что согласилась открыть в Киеве "посольство Л/ДНР" (видео)

Об этом народный депутат заявила в эфире Радио "Донбасс.Реалии".

"Я не смотрела того видео, но слышала, что оно где-то есть, – сказала Савченко. – Вы сказали, что я согласилась открыть их посольство. Так не было. Я не знаю, как это подали журналисты - они обычно любят делать нарезку – наоборот, я сказала, что не может быть официального представительства того, чего официально не существует. Нет ни "ЛНР", ни "ДНР".

По ее словам, на встрече речь шла о создании "пресс-центра": "Я сказала, что если вы хотите, чтобы вас слышали, можно начать говорить. Давайте делать такой проект – пусть начнут говорить дети. Вы записываете передачи в себя, Украина в себя. Вы крутите наши передачи там, мы – здесь. Например, как дети встречают Новый год. Когда вы увидите записи вечеринок, утренников, вы заметите, что в детском саду Новый год отличается только одним – на Львовщине ангелочек, а на востоке звездочка – а дети празднуют одинаково", – сказала депутат.

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На ремарку журналиста о распространенной антиукраинской пропаганде в школах на оккупированной территории Савченко ответила: "В школе – да. Мы теряем эти поколения уже даже со школы. Но мы можем спасти поколение, которым еще по три года".

Надежда Савченко отметила, что неоднократно получала такие звонки и всегда идет на такие контакты, однако предупреждает об этом "соответствующие органы". "Все в рамках закона", – отметила депутат.

Ранее журналисты проекта "Гроші" позвонили Савченко от имени боевиков и предложили открыть "посольство Л/ДНР" в Киеве под прикрытием культурного центра. В программе утверждается, что во время встречи Савченко на предложение согласилась.