Журналистское расследование: Савченко в Киеве встретилась с "человеком Захарченко" (видео)

Журналист проекта "Гроші" представился Савченко во время телефонного звонка "человеком Захарченко" и попытался уговорить ее на встречу, а также сотрудничество с руководителями "ДНР", передает ТСН.

"Город Донецк на связи. Звоню по поручению Сан Владимыча. Разрешите представиться, Алексей Александрович Кострубицкий, министерство по делам гражданской обороны. Хотели от лица республики поблагодарить вас за вашу позицию, за то, что вы единственный адекватный человек там", — сказал журналист во время звонка и предложил нардепу пойти на диалог.

"Давно говорила, что я готова на адекватное общение, готова рисковать, я думаю, я это доказала. Без проблем. Готова", — ответила Савченко.

"Надь, можете вы им наконец-то объяснить, что у нас здесь мирные люди на Донбассе. Мы хотим спокойно провести выборы, делегировать в парламент людей наших, чтоб было нормальное представительство и наконец-то война закончилась", — сказал журналист.

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"Хорошо, Алексей. Давайте телефон, человек будет", — Савченко согласилась встретиться с "представителем боевиков". Позже нардепу якобы от имени донецких боевиков позвонил профессиональный актер, который заявил, что работает в Киеве "под прикрытием".

Савченко мужчина представился Дмитрием. По словам журналистов, нардеп разговаривала по телефону прямо из сессионного зала Верховной Рады. Так, она сказала, что в два дня сессия закончится, и она будет готова встретиться со "шпионом" в кафе, хотя предупредила о возможном опоздании.

На встрече мужчина, представившийся Дмитрием, предложил Савченко открыть посольство "ЛДНР" в Киеве под прикрытием культурного центра. "Юридически это в принципе невозможно", — сказала нардеп.

Зато подставной представитель террористической организации Савченко заверил, что для этого "деньги у них есть".

"Сейчас пока немного рано. Этот проект возможен. Он должен начаться на день св. Николая. Я поищу человека, я даже знаю человека, который сможет помочь вам с этим проектом. Если это начнется с детей, это будет хорошо", — сказала нардеп, добавив собеседнику, что "вы пр*али, парни, много времени".

Интересно, что Савченко назвала этот проект "За мир". Она также отметила, что он должен начаться во время религиозных праздников. "Взять с собой матерей, которые не будут бояться. Люди хорошо воспринимают детей и женщин", — подчеркнула нардеп в разговоре с "сепаратистом".

Также Савченко в разговоре заявила, что не любит Кремль.

"Я не люблю не Россию. Я не люблю Кремль и российскую власть", — сказала она. "Понимаете, чего я не называю своих друзей. Если сейчас мы вам поможем, даже не финансированием, то вы автоматически уничтожите этих людей", — добавила Савченко.

Вскоре зашла речь о так называемом руководителе "ДНР" Александре Захарченко, поэтому Савченко воспользовалась возможностью, чтобы передать ему привет.

"Саше привет большой. Скажите, что было бы хорошо 23-го встретиться в Минске", — сказала нардеп.

Как сообщал УНИАН, раньше Савченко подтвердила свою поездку в Минск, где состоялась ее встреча с участием российской стороны с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.