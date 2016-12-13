"Дядя Ваня, который красовался со Стечкиным": в СБУ рассказали об украинском офицере-предателе, освобожденном из плена боевиков

Об этом во время брифинга сообщили руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук и заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, пишет Украинская правда.

"Находясь в плену он выезжал в РФ, свободно передвигался. Его видели, как он красовался со Стечкиним (пистолетом)", - сказали представители СБУ.

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Они отметили, что Безъязыков был известен среди террористов под прозвищами "Луиз", "Дядя Ваня", "Полковник", "Иван Николаевич".

На вопрос, с какого именно времени полковник начал работать на российские спецслужбы, Ткачук ответил, что сейчас эта информация проверяется.

"Мы не исключаем никаких версий относительно времени, с которого Безъязыков работал в пользу спецслужб РФ", - сказал он.

Ткачук также сообщил, что Безъязыков пытался устроиться не по своей специальности в другое военное заведение, где много информации, которая интересует российские спецслужбы. Однако после его так называемого освобождения из плена СБУ уже держала полковника в поле зрения и не дала ему возможности нанести какой-либо вред.

Против Безъязыкова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УКУ.

Ранее СМИ сообщали, что Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР».

Как сообщалось, 5 июля был освобожден полковника Вооруженных сил Украины Безъязыков, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года.