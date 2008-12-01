Работники обменников пикетируют Нацбанк

Работники пунктов обмена валюты проводят пикетирование Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, основным требованием пикетирующих является отмена решения Нацбанка о прекращении деятельности с 1 января 2009 года пунктов обмена валюты по агентским договорам.

Учасники акции требуют встречи с представителем НБУ и скандируют: «Оставьте мне работу!».

Правоохранительные органы не располагают данными о количестве пикетирующих. Один из представителей МВД, подполковник, руководящий группой, которая обеспечивает порядок возле Национального банка, на вопрос УНИАН о количестве пикетирующих ответил: «Я их не считал. Считайте сами».