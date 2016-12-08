Опрос: 30% украинцев готовы поступиться своими правами в обмен на собственное благополучие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования “Права человека в Украине”.

35% респондентов ответили, что ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности, еще 35% - не смогли определиться с ответом.

Регионально выделяется позиция жителей Донецкой и Луганской областей, где 55% населения готовы терпеть определенные материальные трудности ради сохранения своих прав и свобод, и лишь 22% - готовы обменять их на благосостояние.

Исследование было проведено с 22 октября по 6 ноября 2016 года Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива и фирмой “Юкрейниан Социолоджи Сервис” по заказу Программы развития ООН в Украине и в сотрудничестве с ОО “Центр информации о правах человека” и Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Всего было опрошено 2002 респондента по общенациональной квотной выборке, которая по областям, типам поселения, полу и возрасту репрезентирует взрослое население Украины от 18 лет.

Опрос проводился во всех областях Украины, Киеве и контролируемых украинским правительством районах Донецкой и Луганской областей. Максимальная погрешность не превышает 2,2 процента.