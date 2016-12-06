В Минфине заявили о попытке хакеров сорвать бюджетный процесс

Как сообщается на странице Минфина в Facebook, в результате кибер-атаки было повреждено сетевое оборудование.

«Это является очевидной попыткой сорвать бюджетный процесс, который впервые за более чем 17 лет идет по графику, и остановить начатые реформы», - отмечают в ведомстве.

Сейчас атаку удалось остановить.

«Сейчас проводится оперативное восстановление систем, чтобы избежать возможных задержек с платежами. Соответствующими органами начата работа над поиском злоумышленников», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

6 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров законопроект №5130, что дает возможность повышения с 1 января 2017 года минимальной заработной платы в два раза – до 3,2 тыс. грн. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Также депутаты 6 декабря приняли за основу изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов, экологического налога, ренты и платы за пользование радиочастотными ресурсами.