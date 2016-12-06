В украинских школах проведут антикоррупционный урок

Как сообщила пресс-служба ПРООН в Украине, авторы построили урок на практических случаях из жизни, чтобы сделать его максимально приближенным к реальности и показать, что выбор в пользу добропорядочного поведения в жизни может даваться нелегко, и поэтому надо быть готовым к преградам.

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Материалы для проведения антикоррупционного урока содержит сценарий урока для учителя, презентацию со слайдами и видеороликами, которую можно продемонстрировать учащимся при наличии экрана, а также форма рабочего листа для учеников. Урок создан так, что его можно проводить и без экрана. Также учитель может скачать краткое учебное пособие «Антикоррупционный урок», который поможет глубже разобраться в теме коррупции.

Урок был предложен Министерству образования для проведения в первой половине декабря по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, который 9-го декабря отмечает Организация Объединенных Наций. В этот день презентация урока для СМИ состоится в столичной специализированной школе №148, педагоги которой также приняли участие в его создании.

Антикоррупционный урок доступен для загрузки со страницы: ed-era.com/anticorr

Проект программы развития ООН в Украине «Прозрачность и добропорядочность публичного сектора», в рамках которого и был создан антикоррупционный урок для школ, реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Дании.