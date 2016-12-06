"Бочка" в исполнении Ан-32: как украинский самолет "порвал" небо фигурами высшего пилотажа (видео)

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал "Укроборонпром".

Отметим, что выполнить такие элементы пилотажа, как на видео, непросто, но Ан-32 с весом в 17 тонн успешно с этим справился.

Ранее государственное предприятие "Антонов" обнародовало видео, как пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа на легком транспортном самолете АН-32.

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Ан-32 - легкий военно-транспортный многоцелевой самолет. Его главное назначение - перевозка грузов на линиях малой и средней протяженности. Кроме того, его можно использовать для перевозки, парашютного десантирования военнослужащих и платформ с грузами, а также в санитарном варианте для военнослужащих или в рамках действий МЧС.

Самолет имеет высокую маневренность при полетах на горные аэродромы со сложными подходами.