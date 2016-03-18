Пилоты компании "Антонов" продемонстрировали впечатляющие фигуры высшего пилотажа на транспортном самолете

"Пилоты выполняют на легком грузовом самолете АН-32 фигуры высшего пилотажа и заход на посадку по крутой глиссаде", - говорится в описании к видео.

Отмечается, что видео было записано в мае 2015 года на аэродроме в Гостомеле Киевской области, но обнародовано только сейчас.

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Ан-32 - легкий военно-транспортный многоцелевой самолет. Его главное назначение - перевозка грузов на линиях малой и средней протяженности. Кроме того, его можно использовать для перевозки, парашютного десантирования военнослужащих и платформ с грузами, а также в санитарном варианте для военнослужащих или в рамках действий МЧС.

Самолет имеет высокую маневренность при полетах на горные аэродромы со сложными подходами.

Как сообщал УНИАН ранее, на государственном предприятии "Антонов" отремонтировали легендарный самолет Ан-22 "Антей", который будет использоваться для коммерческих перевозок на "Авиалиниях Антонова".