Политзаключенного Карпюка из Чечни этапируют во Владимирскую область – адвокат
В то же время, Станислав Клых остается в Грозном.
Украинского политзаключенного Николая Карпюка отправляют по этапу в колонию строгого режима во Владимирской области России.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил адвокат Илья Новиков.
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6 декабря 2016 г.
В то же время, Станислав Клых остается отбывать незаконное заключение в Грозном.
«Николая Карпюка этапирован во Владимирскую область. Станислав Клых остается в Грозном», - написал Новиков.
Николая Карпюка сейчас этапируют во Владимирскую область. Станислав Клых остается в Грозном. #Карпюк#Клых— Ilya Novikov (@vertiporokh) 6 декабря 2016 г.
Напомним, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка до 20 лет и 22,5 лет заключениясоответственно в колонии строгого режима.
В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.
Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.
Министерство юстиции Украины неоднократно направляла в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.