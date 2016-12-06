Политзаключенного Карпюка из Чечни этапируют во Владимирскую область – адвокат

Украинского политзаключенного Николая Карпюка отправляют по этапу в колонию строгого режима во Владимирской области России.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил адвокат Илья Новиков.

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В то же время, Станислав Клых остается отбывать незаконное заключение в Грозном.

«Николая Карпюка этапирован во Владимирскую область. Станислав Клых остается в Грозном», - написал Новиков.

Николая Карпюка сейчас этапируют во Владимирскую область. Станислав Клых остается в Грозном. #Карпюк#Клых — Ilya Novikov (@vertiporokh) 6 декабря 2016 г.

Напомним, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка до 20 лет и 22,5 лет заключениясоответственно в колонии строгого режима.

В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляла в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.