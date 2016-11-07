Карпюка могут отправить в Якутию - Полозов

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

Николай Полозов отметил, что за ненадлежащую защиту Ильи Новикова своему подопечному Николаю Карпюку, в ближайшее время его могут отправить в такое же место, где находится Олег Сенцов.

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"Я прогнозирую, что на следующей неделе может случиться то, что Карпюка могут отправить в Якутию. Туда, где сейчас находится Сенцов", - заявил Полозов.

Как сообщал УНИАН, 26 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор Карпюку и Клыху.

В мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка соответственно до 20 лет и 22,5 лет заключения в колонии строгого режима.

В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.

Минюст Украины направил в РФ несколько запросов об экстрадиции украинцев.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых обезумел вследствие пыток, которые применяли к нему во время задержания и предварительного следствия.