Карпюка могут отправить в Якутию - Полозов
Адвокат народного депутата Надежды Савченко Николай Полозов, который на данный момент защищает Ахтема Чийгоза, заявил, что его коллега Илья Новиков не может предоставить качественную адвокатскую помощь ссвоєму подзащитному Карпюку.
Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.
Николай Полозов отметил, что за ненадлежащую защиту Ильи Новикова своему подопечному Николаю Карпюку, в ближайшее время его могут отправить в такое же место, где находится Олег Сенцов.
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"Я прогнозирую, что на следующей неделе может случиться то, что Карпюка могут отправить в Якутию. Туда, где сейчас находится Сенцов", - заявил Полозов.
Как сообщал УНИАН, 26 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор Карпюку и Клыху.
В мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка соответственно до 20 лет и 22,5 лет заключения в колонии строгого режима.
В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.
Минюст Украины направил в РФ несколько запросов об экстрадиции украинцев.
22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых обезумел вследствие пыток, которые применяли к нему во время задержания и предварительного следствия.