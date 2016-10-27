Клых и Карпюк в РФ стали жертвами пародии на правосудие - Amnesty International

Об этом говорится в заявлении Amnesty International в Украине, переданном УНИАН.

В организации заявили, что «двое украинцев, осужденных в России после того, как их пытками вынудили к признаниям в серии убийств, стали "жертвами пародии на правосудие".

«Дело России против этих людей не поддается логическому объяснению. Многочисленные нарушения справедливого судебного разбирательства и неубедительные доказательства обвинения свидетельствуют о сфабрикованном деле», – отметил директор Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен.

Он также добавил, что «вместо того, чтобы исправить эту вопиющую пародию на правосудие, Верховный суд вновь не рассмотрел доказательства и оставил в силе обвинения по делу в этом пропагандистско-показательном судебном процессе».

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Правозащитники подчеркивают, что Клых и Карпюк, которые принадлежат к украинской правой националистической группе, не могли обратиться к своим адвокатам в течение нескольких месяцев после ареста в 2014 году и заключения, во время которого, по их утверждениям, их пытали ради признательных показаний.

Также Клых рассказал, что его заставляли пить водку, пока он не терял сознание, давали психотропные препараты, изменяющие сознание, подвешивали за решетку его камеры, пытали электрическим током и держали в одиночной камере более года. Ни одно из этих заявлений о пытках не было расследовано.

Правозащитники убеждены, что пытки повлияли на психическое здоровье Клыха, который выглядел встревоженным в течении всего процесса, который начался в октябре 2015 года. Как заявили в организации, он раздевался в зале судебного заседания, выкрикивал оскорбления.

В ноябре 2015 года Клых порезался лезвием в знак протеста против отказа властей провести медицинское обследование. В октябре 2016 года он утверждал, что не помнит даты рождения и во время судебного слушания, просил, чтобы его защищал Стас Михайлов – российская поп-звезда.

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Все запросы о независимую психиатрическую экспертизу по Клиха было отклонено, и вместо этого его признали способным выстоять в суде.

До момента применения пыток он не имел в анамнезе психических заболеваний.

Как сообщал УНИАН, 26 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отклонила апелляцию на приговор Карпюку и Клыху.

В мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка соответственно до 20 лет и 22,5 лет заключения в колонии строгого режима.

В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.

Минюст Украины направил в РФ несколько запросов об экстрадиции украинцев.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых обезумел вследствие пыток, которые применяли к нему во время задержания и предварительного следствия.