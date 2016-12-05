В Одесской области до 1 июня 2017 года закрывают движение по автомобильному мосту на трассе Одесса – Рени

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

«В связи с проведением капитального ремонта автомобильного моста на 52 км автомобильной дороги государственного значения М-15 «Одесса – Рени (Бухарест)», в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 10 декабря 2016 года до 1 июня 2017 года будет запрещено движение транспортных средств», - сообщили в пресс-службе.

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Там уточнили, что на период закрытия участка объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам государственного значения, а именно: Р-70 Одесса – Белгород-Днестровский - Монаши и Р-72 КПП Староказачье – Белгород-Днестровский.