Во Французской Гвиане состоялся успешный запуск ракеты-носителя с украинским двигателем (видео)

Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины, ракета-носитель «Вега» разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI).

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Маршевый двигатель РД-843 для 4-й степени ракеты-носителя разработанный Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля и изготовлен Государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова».

Указанный пуск был восьмым в рамках программы «Вега» и вторым в 2016 году.