Деканоидзе о перестрелке в Княжичах: "Душераздирающая трагедия"
13:06, 04 декабря 2016Общество
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Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе прокомментировала перестрелку под Киевом, унесшую жизни пятерых полицейских.
Хатия Деканоидзе / УНИАН
"Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам погибших полицейских. Душераздирающая трагедия... ", - написала она на своей странице в Facebook.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга - погибли 5 человек.
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