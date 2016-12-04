Деканоидзе о перестрелке в Княжичах: "Душераздирающая трагедия"

"Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам погибших полицейских. Душераздирающая трагедия... ", - написала она на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Броварского района под Киевом произошла трагедия, полицейские по ошибке перестреляли друг друга - погибли 5 человек.