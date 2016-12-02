Пуск ракет и отработки авиацией по воздушным целям: в ВСУ рассказали о втором дне стрельб
Стрельбы начнутся, как этому будут способствовать погодные условия.
Сегодня на Херсонщине пройдет второй день учебных стрельб ВСУ, во время который запланировано проведение пусков нескольких ракет. Об этом заявил начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский, передает «112 Украина».
"Сегодня запланировано несколько пусков ракет и отработки авиацией по воздушным целям", - рассказали в штабе.
Крыжановский также отметил, что сейчас в регионе все спокойно.
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"В регионе все спокойно. Вчера, первый день практической фазы контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности прошел согласно плану", - заявил он, отметив, что второй день учений начнется, как только погодные условия будут способствовать этому.
Напомним, 1 декабря стартовали ракетные учения украинских военных на Херсонщине, в первый день тренировок с помощью 16 пусков зенитных управляемых ракет военным удалось уничтожить все условные цели.
Масштабные учения начались несмотря на неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации запускать ракеты в ответ.