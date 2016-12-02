Пуск ракет и отработки авиацией по воздушным целям: в ВСУ рассказали о втором дне стрельб

Сегодня на Херсонщине пройдет второй день учебных стрельб ВСУ, во время который запланировано проведение пусков нескольких ракет. Об этом заявил начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский, передает «112 Украина».

"Сегодня запланировано несколько пусков ракет и отработки авиацией по воздушным целям", - рассказали в штабе.

Крыжановский также отметил, что сейчас в регионе все спокойно.

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"В регионе все спокойно. Вчера, первый день практической фазы контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности прошел согласно плану", - заявил он, отметив, что второй день учений начнется, как только погодные условия будут способствовать этому.

Напомним, 1 декабря стартовали ракетные учения украинских военных на Херсонщине, в первый день тренировок с помощью 16 пусков зенитных управляемых ракет военным удалось уничтожить все условные цели.

Масштабные учения начались несмотря на неоднократные угрозы со стороны Российской Федерации запускать ракеты в ответ.