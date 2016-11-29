Минюст получил обращение от Карпюка и Клыха о переводе их в Украину

Об этом заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил на своей странице в Facebook.

"Получили обращение о переводе в Украину от Николая Карпюка и Станислава Клиха, незаконно осужденных в Чечне. Немедленно отправим соответствующие запросы в РФ", - отметил Петухов.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка к 20 годам и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.

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В июне в Министерстве юстиции Украины сообщили, что направили в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Позже в Министерстве юстиции России заявили, что получили запрос от Украины относительно возможности передачи Клиха и Карпюка.

В августе Украина направила России повторный запрос об экстрадиции политзаключенных.