Россия официально подтвердила участие в Евровидении-2017 - НТКУ (видео)

Об этом заявил Александр Харебин, исполняющий обязанности гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины (НТКУ), передает ZIK.

"Россияне не контактируют с организатором. Россияне контактируют с Европейским вещательным союзом. И когда они на конкурсе или административно определят человека или группу, которая приедет на Евровидение в Украину, мы от них услышим. Мы будем понимать это фактически в феврале", - рассказал он.

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Кроме того, отвечая на вопрос ведущего, не отказалась ли Россия от участия в конкурсе, Харебин заявил: "Россия подтвердила участие в Евровидении 2017 года. Кроме того, никаких отдельных вопросов к нам или по поводу обеспечения каких-либо мероприятий в рамках Евровидения не поступало".

Ранее Харебин заявлял, что Украина может потерять песенный конкурс Евровидение за задержку с организацией.

Окончательное решение, получит ли Украина Евровидение, Европейский вещательный союз должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.