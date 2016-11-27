Украина может потерять Евровидение из-за задержки с организацией - НТКУ

Украина может потерять песенный конкурс Евровидение из-за задержки с организацией.

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Об этом пишет ТСН со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора НТКУ Александра Харебина.

"В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидения" дал НТКУ красную карточку в отношении сроков и фактически срыва подготовки к Евровидению", - сообщил он.

Среди причин Харебин назвал бюрократию, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу.

В то же время Харебин заверил, что за октябрь они догнали и отставание с трех месяцев сократилось до одного. Поэтому сейчас Украина отстает от графика, но уже не так сильно.

Окончательное решение, получит ли Украина Евровидение, Европейский вещательный союз должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.