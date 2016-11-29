На Донетчине начали ремонт поврежденного водопровода, подающего воду в Торецк

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Донецкой области, перед началом работ сегодня пиротехнические группы Вооруженных сил Украины провели обследование окружающего участка поврежденного водопровода на наличие взрывоопасных предметов.

Напоминается, что 23 ноября в результате артиллерийского обстрела незаконных вооруженных формирований был поврежден участок водовода диаметром 900 мм «Горловка – Торецк», что повлекло полное прекращение водоснабжения города Торецк и возникла угроза прекращения теплоснабжения к объектам инфраструктуры города и населения.

Для жизнеобеспечения Торецка и потребностей населения подразделения ГСЧС подвозят техническую и питьевую воду.

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Кроме того, с целью предотвращения случаев переохлаждения в Торецке работают три передвижных пункта обогрева.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, что боевики не дают возможности отремонтировать водопровод в Торецк.

По его словам, российская сторона в Совместном координационном центре по контролю и координации прекращения огня «шестой день отказывается предоставлять гарантии прекращения огня на этом участке, чтобы с той стороны не обстреливали ремонтников».