Экс-чиновник МВД раздал 30 миллионов гривень руководителям подразделений, которые препятствовали Евромайдану

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Сообщено о подозрении бывшему заместителю начальника Департамента общественной безопасности – начальника управления Министерства внутренних дел Украины в организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций и предоставлении в связи с этим руководителям спецподразделений охраны общественного порядка МВД Украины в период декабря 2013 года – февраля 2014 года неправомерной выгоды в виде денежных средств в размере свыше 30 млн грн», - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Генпрокуратуре отметили, что получению доказательств в производстве способствовало проведение следователями Департамента специальных расследований ГПУ совместно с детективами и работниками Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины ряда обысков по месту работы и жительства подозреваемого и других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений.

В ходе обысков изъяли три единицы огнестрельного оружия, большое количество патронов к нему, компьютерную технику и документы, содержащие сведения, которые могут быть использованы как доказательство фактов и обстоятельств, устанавливаемых во время указанного уголовного производства.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается.