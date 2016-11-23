Почти половина "беркутовцев", разгонявших Майдан в ноябре 2013, продолжают работать в органах – ГПУ

Он сказал, что установлены личности тех "беркутовцев", которые непосредственно принимали участие в разгоне студентов на Майдане Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября.

Об этом Горбатюк сообщил в интервью "Украинской правде".

"Непосредственно выходили на площадь 290 "беркутовцев" - 200 из киевского "Беркута" и по 30 - из трех других областей: Сумской, Черкасской и Луганской. Последние были в задних рядах и подходили к завершению", - сказал Горбатюк.

"Основную противоправную деятельность осуществляли представители киевского "Беркута". Личности всех установлены", - подчеркнул руководитель департамента спецрасследований ГПУ.

В то же время он отметил, что среди них не идентифицирован ни один из исполнителей избиения студентов.

Отвечая на уточняющий вопрос, продолжают ли эти 200 киевских "беркутовцев" работать в правоохранительных органах, он сказал, что "где-то 50 на 50".

Горбатюк отметил, что, действительно, почти половина из тех "беркутовцев", которые выходили в ту ночь на Майдан, остались в полку спецназначения общественной безопасности.

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"Да. Здесь вопрос действительно важный. Очень сложно потерпевшим идентифицировать тех, кто их избивал. Они были в масках, шлемах, в темное время. Даже по видео. У нас было несколько видео, которые мы пытались по портретоведческой экспертизе идентифицировать, но экспертиза не дала результата", - заявил руководитель департамента спецрасследований ГПУ.

"Поэтому важными становятся показания тех, кто участвовал в избиении. Пусть, ты бил, ты преступник, ты не хочешь давать против себя показания. Но рядом были десятки тех, кто должен был бы свидетельствовать об этих противоправных действиях. Однако никаких показаний, что "я был свидетелем того, что мой коллега неправомерно применил спецсредство", к сожалению, нет", - подчеркнул Горбатюк.

Также он сообщил, что Андрей Дидюк, который был одним из заместителей Сергея Кусюка - командира киевского "Беркута" во время разгона Майдана 30 ноября 2013 года, продолжает работать в органах, хоть и является подсудимым по делу Майдана.

Горбатюк также сообщил, что за три года после начала Евромайдана приговоры получили 35 человек.