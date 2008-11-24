Как украсть тракторов на несколько миллионов?

23:26, 24 ноября 2008
Общество
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Версия налоговой

В Харьковской области разоблачен директор общества с ограниченной ответственностью, который осуществлял незаконные операции по продаже тракторов на миллионы гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, установлено, что директор общества на протяжении августа-декабря 2005 года обманным путем завладел десятью тракторами, которые принадлежали Харьковскому тракторному заводу, на общую сумму 2,4 млн. грн.

В дальнейшем по фальсифицированным документам относительно получения 7-ю предприятиями-сельхозпроизводителями еще 32-х тракторов марки ХТЗ разных модификаций правонарушитель присвоил бюджетные средства в виде компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства за счет средств государственного бюджета на сумму 2,2 млн. грн.

Кроме того, злоумышленник на протяжении октября-декабря 2005 года присвоил средства в сумме 2,1 млн. грн., которые были перечислены одним из открытых акционерных обществ ООО «Торговый дом ХТЗ» на приобретение для лизингополучателем еще 10 тракторов марки ХТЗ разных модификаций.

С частью полученных средств на сумму 2,4 млн. грн. директор общества провел финансовые операции, перечислив их на счета других предприятий.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Подозреваемый взят под стражу, наложен арест на его имущество на сумму 3,4 млн. грн.

 

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