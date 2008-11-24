Задержанный повесился в милиции

В Полтавской области, в Чернухинском райотделе милиции, задержанный повесился на собственном ремне. Об этом сообщили журналистам сегодня в Центре по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

По информации ЦСО, мужчину задержали за применение физической силы по отношению к своей жене. «В конце прошлой недели, вечером, сотрудники Чернухинского райотдела милиции выехали на вызов местной жительницы. По адресу проживания заявительницы стражи порядка задержали ее пьяного мужа, который применял к женщине физическое насилие. В соответствии с процедурой, нарушитель был доставлен в дежурную часть райотдела, где в присутствии понятых у последнего изъяли личные вещи, в частности поллитровую пластиковую бутылку с характерным запахом самогона, табак и ремень от брюк. Сразу после того, как задержанного, 1956 г.р., поместили в комнату для админзадержанных, он попросил проводить его в санузел, расположенный во дворе отделения.

После возвращения задержанного в комнату, помощник оперативного дежурного, следуя по коридору вдоль комнаты личного приема граждан, обратил внимание на вещи задержанного, которые не успели до этого времени поместить в камеру хранения, и отнес их в дежурную часть.

Не услышав на протяжении 5 минут голоса мужчины, который достаточно шумно вел себя все время после задержания и доставки в райотдел, оперативный дежурный и его помощник забили тревогу. При проверке комнаты для админзадержанных, милиционеры обнаружили еще теплое тело мужчины, который повесился на решетках камеры с помощью собственного ремня. Как выяснилось впоследствии, задержанный выдернул ремень незаметно для помощника оперативного дежурного, следуя из туалета, сообщает милиция.

«Работники дежурной части сразу перерезали петлю, оказали первую медицинскую помощь и вызывали «скорую». Но, к сожалению, врачам бригады скорой медицинской помощи не удалось реанимировать мужчину, они лишь констатировали его смерть», – говорится в сообщении ЦСО.

Специалист центра добавил, что во время осмотра тела повесившегося видимых телесных повреждений медики не обнаружили. Труп направлен в бюро судебно-медицинской экспертизы г. Лубны.