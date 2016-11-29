На админгранице с Крымом ФСБ задержала крымскотатарских артистов
Во время пересечения административной границы сотрудники ФСБ РФ по неизвестным причинам задержали крымскотатарских артистов.
Несовершеннолетних детей отпустили сразу, остальных забрали на допрос.
Об этом сообщает "15 минут".
"Среди задержанных на данный момент – участники группы Hip-Hop Qirim (Сейран Халилов, Эскендер Чаталов, Осман Джемалядинов), певица Реана Таркова, а также мать несовершеннолетней участницы концерта Адиле Абсаитовой – Айше Абсаитова. Кроме артистов, сотрудники ФСБ задержали для допроса мать политзаключенного по "делу 26 февраля" Мустафы Дегерменджи – Алие Дегерменджи", – сказано в сообщении.
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Напомним, 27 ноября в Киеве прошел крымскотатарский концерт «Vatan sesi», в котором приняли участие крымскотатарские исполнители: как те, что проживают в Киеве, так и те, которые приехали для выступления из оккупированного Крыма.
Накануне концерта многим крымскотатарским артистам, которые находятся в Крыму, оккупационные власти угрожали различными репрессиями.