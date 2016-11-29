На админгранице с Крымом ФСБ задержала крымскотатарских артистов

Несовершеннолетних детей отпустили сразу, остальных забрали на допрос.

Об этом сообщает "15 минут".

"Среди задержанных на данный момент – участники группы Hip-Hop Qirim (Сейран Халилов, Эскендер Чаталов, Осман Джемалядинов), певица Реана Таркова, а также мать несовершеннолетней участницы концерта Адиле Абсаитовой – Айше Абсаитова. Кроме артистов, сотрудники ФСБ задержали для допроса мать политзаключенного по "делу 26 февраля" Мустафы Дегерменджи – Алие Дегерменджи", – сказано в сообщении.

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Напомним, 27 ноября в Киеве прошел крымскотатарский концерт «Vatan sesi», в котором приняли участие крымскотатарские исполнители: как те, что проживают в Киеве, так и те, которые приехали для выступления из оккупированного Крыма.

Накануне концерта многим крымскотатарским артистам, которые находятся в Крыму, оккупационные власти угрожали различными репрессиями.